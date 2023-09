Intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare di Chiesa-Vlahovic, Hernan Crespo non ha dubbi su quale sia il tandem d'attacco migliore del campionato.

L’intesa tra Chiesa e Vlahovic sembra abbastanza naturale.

"Il calcio non è materia da scienziati, è un gioco abbastanza semplice. Se c’è un attaccante potente e tecnico come Vlahovic e gli affianchi un giocatore molto mobile come Chiesa, allora sei quasi sicuro di ottenere un buon risultato. I due dialogano bene in velocità, parlano la stessa lingua tecnica. Dev’essere la squadra, con un’opportuna manovra, a supportarli con efficacia: in giro ce ne sono poche di coppie così".

Il miglior tandem del campionato?

"Forse non il migliore, ma perlomeno il secondo. Al primo posto ci metto Lautaro e Marcus Thuram, un altro con il quale ho tirato qualche calcio a Parma, visto che pure suo padre Lilian è stato mio compagno di squadra. E poi, dopo il Toro e il francese, la seconda piazza se la dividono Vlahovic-Chiesa e Dybala-Lukaku. Con la differenza che la Juve, al momento, è più squadra della Roma e dunque gli attaccanti bianconeri sono avvantaggiati".