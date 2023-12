Paolo Condò offre su La Repubblica il suo personale punto di vista su come si è chiusa la fase a gironi di Champions League.

"La raccolta nell’autunno europeo ricalca quella della passata stagione, con alcune significative differenze - si legge -. La prima cosa da dire è che ci manca la punta, ovvero la squadra qualificata agli ottavi di Champions da prima del girone, e dunque inserita nell’urna nobile per il sorteggio di lunedì. L’anno scorso ci riuscì il Napoli, che non a caso godette di un ottavo facile (5-0 complessivo all’Eintracht). Le aspettative di quest’anno erano puntate sull’Inter, che sul più bello ha mancato il bersaglio pareggiando in casa con la sorprendente Real Sociedad e chiudendo al secondo posto. Per la finalista dello scorso giugno, che in questo torneo viaggia come quarta/quinta favorita, vuol dire anticipare agli ottavi il primo sorteggio potenzialmente letale"

Psg e Inter sono le seconde che nessuna prima spera di incontrare.