E' stato Henrikh Mkhitaryan l'interista più popolare sui social dopo il derby stravinto contro il Milan sabato sera. L'armeno è andato in tendenza grazie ai tanti commenti dei suoi compagni di squadra, tra tutti Dimarco, Bastoni, Barella, Thuram, Dumfries e Audero, che hanno esaltato la sua prestazione totale a modo loro con messaggi scherzosi. Dopo il 5-1 rifilato ai cugini, molto più seriosamente, anche un monumento nerazzurro come Javier Zanetti ha richiamato le sue frasi («La vittoria conta più dei gol» aveva detto il centrocampista), sottolineando sui social come "certe parole incarnino perfettamente lo spirito del gruppo nerazzurro".

"Secondo qualcuno Mkhitaryan a 34 anni andrebbe centellinato, ma adesso prima di toglierlo dal campo bisognerà pensarci almeno un centinaio di volte", si legge sul Corriere dello Sport.