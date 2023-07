Il comico Enrico Bertolino, interista doc, commenta alla Gazzetta dello Sport l'affaire Lukaku. "Temo che molto del suo comportamento dipenda tristemente dal denaro. Peccato, se Romelu ci avesse detto che aveva bisogno di soldi, avremmo organizzato un crowdfunding per lui - scherza -. Per poter ricucire non dovrebbe più venire alle condizioni di prima: se si potesse testare la sua fedeltà un annetto ancora in prestito andrebbe bene, ma ricomprarlo no. Sarebbe compre ricomprare Giuda... Me lo riprenderei solo per evitare che vada alla Juve: non vorrei bruciarmi ancora come con Boninsegna e Altobelli".