E' stato uno degli acquisti di primissimo livello di questo mercato estivo della Serie A, arrivato dopo un lungo ed estenuante tira e molla con il Bayern Monaco. In attesa di vedere i suoi primi minuti con la maglia dell'Inter, Benjamin Pavard si prende la vetrina del magazine della Gazzetta dello Sport 'SportWeek', che è risalito fino alle sue origini, in quel paese dell'alta Francia di nome Jeumont che non lo ha mai dimenticato al punto da indicare orgogliosamente nel cartello di benvenuto di essere il luogo dove è cresciuto, fattore rivendicato con orgoglio da tutti i suoi abitanti.

Sin dai tempi della scuola calcio, quando aveva otto anni, Pavard ha colpito tutti per la sua determinazione, come racconta Sullivan Skiba, suo allenatore fino all'approdo al Lille: "Aveva una tecnica impressionante nonostante l'età, ma rubava l'occhio il fatto che fosse davvero determinato in tutto ciò che faceva. Lavorava tanto e parlava poco, e anche oggi è così. A volte, faceva un lavoro specifico sulla protezione della palla insieme ai ventenni che allenava suo padre, che però era più esigente con lui che con gli altri ragazzi".