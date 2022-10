Slavko Vincic, 42enne arbitro di Maribor designato per la sfida di Champions League di martedì tra Inter e Barcellona, ha già diretto in questa annata europea la sfida tra Tottenham e Olympique Marsiglia finita 2-0 per gli Spurs di Antonio Conte. Sono otto i precedenti del direttore di gara sloveno con le squadre italiane, due dei quali vedono protagonista l’Inter ed entrambi chiusi in parità: l’1-1 col Saint-Etienne del novembre 2014 in Europa League e lo 0-0 del dicembre 2020 contro lo Shakhtar Donetsk della Champions League 2020-2021.