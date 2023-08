Oliver Ruhnert, direttore sportivo dell'Union Berlino, ha salutato così il nuovo arrivato Robin Gosens ai microfoni del sito ufficiale della formazione tedesca: "Con Robin, siamo stati in grado di ingaggiare un giocatore che rappresenta impegno, mentalità e spirito di squadra. Cercavamo queste qualità e crediamo di aver ottenuto un importante rinforzo per il nostro gioco con la firma di Robin. Dentro e fuori dal campo, ora dovrebbe giocare un ruolo da protagonista per noi".