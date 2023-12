Sempre dal palco del premio De Agazio, Piero Ausilio ha confermato il monitoraggio dell'Inter per Tiago Djalò, il difensore in scadenza di contratto con il Lille per il quale si parla di un approdo già a gennaio: "Tiago Djalò? È un profilo che stiamo seguendo, è infortunato e non mi risulta che abbia già recuperato da questo infortunio. È molto interessante", le parole riportate da Sport Mediaset.