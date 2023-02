Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato a DAZN delle perdite di tempo nel nostro calcio, dopo la sconfitta casalinga contro il Monza: "I giocatori molto spesso svengono per terra, poi si rialzano subito. C'è da cambiare, perché poi sono sempre gli stessi (il tecnico si è riferito oggi a Stefano Sensi, ndr). Non riusciamo ad andare in avanti così, fa male al nostro calcio e dobbiamo giocare comunque. Ci sono tante partite in cui tanti giocatori tentano di non giocare e fa male al nostro calcio".