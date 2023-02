Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, si schiera del fronte dei 'non contrari' al progetto Super League. Parlando in conferenza stampa prima della partita contro il Leeds, il tecnico dei Red Devils sostiene che idee come questa possano contribuire a migliorare il calcio: "Sono consapevole della dinamica di ciò che sta accadendo nelle sezioni, ma se vedo che stanno uscendo nuove idee devo darci un'occhiata e mi farò un'opinione. Per ora non ne sono a conoscenza perché stiamo giocando tante partite in questo momento.