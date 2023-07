Alessio Tacchinardi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla degli ultimi incroci di mercato tra Inter e Juve.

Che idea si è fatto sull’intreccio Vlahovic-Lukaku?

«Si parla poco di una cosa tutt’altro che secondaria. Vlahovic l’anno scorso non ha dato la sensazione di sentirsi esaltato dal gioco della Juve e a Parigi potrebbe trovare un calcio offensivo più adatto a lui. E magari Allegri preferisce un attaccante con caratteristiche diverse, come Lukaku».

Lukaku divide i tifosi bianconeri, anche per l’età (30 anni) e i costi...

«Non credo che Giuntoli sia andato alla Juve per fare una squadra simpatica: no, è andato per vincere. Se Vlahovic vuole andare via, serve uno pronto».