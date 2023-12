Nel corso della trasmissione televisiva 'Veronica Offside', Wesley Sneijder, eroe del triplete con l'Inter, ha detto la sua circa la possibilità di vedere Sarina Wiegman, allenatore nel calcio femminile, in una squadra maschile: "Trovo difficile giudicare. Sono d'accordo con Wim (Kieft, ndr), ma torno a me stesso, a come ero nello spogliatoio. Magari adesso la situazione è cambiata, ma io no. Posso immaginare di avere un allenatore donna.

Con tutto l'umorismo calcistico che ne deriva. Non ho nulla contro le donne, ma andiamo un po' troppo oltre. Se succede, succede, ma si sta spingendo troppo. Lasciamo che accada. Forse accadrà ma parlarne adesso è controproducente”.