Altro riconoscimento stagionale per l'attaccante georgiano del Napoli Kvicha Kvaratskhelia, che si è aggiudicato il premio Goal Of The Season presented by Crypto.com. Il gol messo a segno nel match dello scorso 11 marzo contro l`Atalanta è risultato infatti il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A. La splendida serie di dribbling conclusa con un tiro sotto la traversa ha permesso a Khvicha Kvaratskhelia di superare nelle votazioni le altre reti, premiate con il Goal Of The Month, messe a segno nel corso della stagione.