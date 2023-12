In occasione del Consiglio Federale, svoltosi qualche giorno fa, la Federcalcio ha approvato all’unanimità il nuovo sistema delle Licenze Nazionali 2024-2025, uno dei punti all'odg della scorsa Assemblea. Dal documento, del quale ha preso visione Calcio e Finanza, "emerge la data entro la quale i club dovranno depositare la domanda di ammissione alla prossima edizione della Serie A, unita all’impegno di non prendere parte a competizioni diverse da quelle organizzate da FIFA, UEFA e FIGC" si legge su CF che parla di "vera e propria clausola anti-Superlega".

"Come si legge nel testo ufficiale del documento 'le società devono, entro il termine perentorio del 4 giugno 2024, osservare il seguente adempimento: depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2024/2025, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC'".