Non nasconde una punta d'amarezza il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, che dopo la sconfitta in amichevole contro lo Spezia manda una strigliata ai suoi tramite i microfoni di Sky Sport: "Penso a come abbiamo chiuso la passata stagione, non bene. Siamo arrivati tredicesimi che non è un brutto risultato vista la partenza e gli infortuni, ma l'ultimo mese non è stato positivo. Sappiamo che non sarà facile confermare quel risultato. Abbiamo cambiato qualcosina e qualche giocatore ancora non è convinto di stare in questa squadra.

Questa cosa toglie anche agli altri, che devono comunque aiutare i nuovi a inserirsi. Noi dobbiamo dare alla squadra, non possiamo pretendere da chi è arrivato, anche perché magari giocava in Primavera o in Serie B o comunque non in Serie A, dobbiamo aiutarli a inserirsi". Riferimento anche a Samuele Mulattieri, arrivato dall'Inter dopo l'annata al Frosinone.