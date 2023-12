L'ex Napoli Alessandro Renica ha parlato a Radio Marte della situazione Zielinski: "Ho espresso sui miei profili social il mio disappunto per le parole del presidente su Zielinski perché il polacco è un uomo ed un calciatore che ha dato tutto a Napoli, che ha dimostrato il suo valore professionale ed umano e merita un trattamento migliore, sia sotto l’aspetto comunicativo che sotto l’aspetto economico. Il centrocampista ha mostrato attaccamento alla maglia e non si è mai tirato indietro, sposando in toto la causa azzurra nei suoi lunghi anni a Napoli, mostrando anche una mentalità forte, da uomo speciale quale è".