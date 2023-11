E' il Frosinone l'ultima squadra a strappare i pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra allenata da Di Francesco elimina il Torino ai supplementari grazie alla rete del madridista Reinier, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (in gol Zima per i padroni di casa e Ibrahimovic per gli ospiti). Il Frosinone ora affronterà agli ottavi di finale il Napoli di Garcia.



Ecco il tabellone degli ottavi di finale:



Inter-Bologna

Fiorentina-Parma

Atalanta-Sassuolo

Milan-Cagliari



Lazio-Genoa

Roma-Cremonese



Napoli-Frosinone

Juventus-Salernitana