Il Milan cade, il Napoli si invola in classifica e nelle quote scudetto. All'indomani del ko rossonero a Torino, gli azzurri si portano a +5 punti sul secondo posto, ora dell'Atalanta, e compiono il primo allungo anche nelle valutazioni dei bookmaker: dal 2,40 di una settimana fa, Luciano Spalletti e i suoi oscillano ora tra l'1,85 di Planetwin365 e l'1,86 di Olybet.it. Precipita invece il Milan, passato da 3,20 a 4 volte la posta. A sorridere è anche l'Inter, arrivata alla quarta vittoria di fila in campionato e ora a 4,50, proprio a ridosso dei rossoneri. Rimane in doppia cifra l'Atalanta, che però scende da 16 a 13, mentre il brutto ko contro la Salernitana riporta la Lazio a 31, alle spalle di una Roma che in attesa della partita di stasera si gioca a 14.