"Dalla gara di ieri esce meglio la Juventus, perché l'obiettivo era quello di rimanere lì. L'Inter non scappa via, c'è una grande pressione per vincere lo scudetto e alla lunga può essere pesante trovarsi la Juve sempre lì". È il commento di Marco Parolo, ospite negli studi di Radio Tv Serie A, dopo il pareggio di ieri tra Juventus e Inter all'Allianz Stadium. "Secondo me la Juve a gennaio deve trovare un centrocampista da inserimento che possa inserirsi in area di rigore, perché Chiesa la svuota e crea spazi che a volte non vengono sfruttati".

Sull'esultanza polemica di Vlahovic:

"Posso capire togliersi qualche sassolino dopo 4-5 gol di fila, farlo alla prima partita mi sembra troppo. Vuol dire che stai subendo troppo quella situazione, se tu sei forte te ne devi fregare. Lautaro quest'anno può battere il record di Immobile e Higuain di gol in una stagione, grazie anche al lavoro che fa Thuram. Il Milan? Cambia con Loftus Cheek e Leao, sono i due giocatori che fanno la differenza e mancano le alternative ai titolari che ha invece l'Inter. Poi comunque c'è la Juventus, io la metto lì".