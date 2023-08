Il Wolfsburg pesca un nuovo esterno da un club nerazzurro di Serie A... ma non è l'Inter. Dopo aver annunciato Rogerio dal Sassuolo, la società tedesca ha infatti ultimato l'accordo per Joakim Maehle dell'Atalanta migliorando l'offerta dagli 8 milioni iniziali a 13. Tutto fatto, dunque, per il classe '97, che chiude perciò la porta all'altro nome considerato a lungo, ossia quel Robin Gosens per cui non si è riusciti a trovare la quadra con il club di Viale della Liberazione. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.