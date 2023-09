Luciano Spalletti perde un altro pezzo dopo i forfait di Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini della scorsa settimana: il ct della Nazionale italiana, infatti, dovrà fare a meno di Sandro Tonali, fermato da un affaticamento muscolare, nella gara di stasera contro l'Ucraina, cruciale per il destino azzurro verso Euro 2024. Salta, dunque, il ritorno a San Siro del centrocampista del Newcastle che, comunque, potrebbe tornare nella sua vecchia casa già martedì, quando è in programma l'esordio in Champions League dei Magpies contro il Milan.