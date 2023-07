Mykola Medin, ex portiere del Dnipro e della nazionale ucraina, si è sbilanciato sul valore di Anatoliy Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk inseguito dall'Inter: "Per me Trubin è salito di prezzo fino a 22 milioni di euro in modo del tutto naturale. Eppure il mercato dei portieri è cambiato. I portieri sono diventati più preziosi. Una volta si credeva che il portiere fosse la metà della squadra, ma ora è anche più della metà. Al giorno d'oggi, i portieri non solo proteggono la loro porta, ma sono diventati, si potrebbe dire, giocatori di campo: iniziano la fase offensiva, gestiscono la difesa e forniscono passaggi produttivi a lungo raggio. Trubin possiede tutte queste abilità. È anche psicologicamente stabile, oltre che giovane e allo stesso tempo esperto, il che ha influito anche sul suo valore".

Medin ritiene che affinché il prezzo di Anatoly Trubin aumenti ancora di più, allora deve provare il grande salto in una big europea: "Trubin ha ricevuto una spinta in Ucraina, qui ha imparato le basi del ruolo diportiere e ora ha bisogno di fare carriera all'estero. Prima di tutto, deve agire in modo più aggressivo sulle uscite, passare in modo più accurato e imparare a prendere decisioni più velocemente".