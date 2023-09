Una giornata indimenticabile per gli Inter Club americani. I supporters nerazzurri hanno potuto incontrare Riccardo Ferri. Il Team Manager dell'Inter si è poi prestato per una sessione di foto ed autografi. Il Gala Dinner, che si è tenuto il 9 settembre all’Inter Club Manhattan, ha visto la partecipazione di circa 100 soci appartenenti a diversi Inter Club. Si è trattato di un grande momento di condivisione insieme agli 8 Club nerazzurri presenti: Manhattan, New Jersey, Queens New York, Miami, Philadelphia, Ohio, Boston e Perù.

Nell'ultima stagione il club nerazzurro di Manhattan ha più che raddoppiato i soci, passando da 70 a quasi 160. Quest'anno inoltre si sono aggiunti quattro nuovi club negli USA: Boston, Las Vegas, San Francisco e Los Angeles. Dati che confermano la continua crescita a livello internazionale del mondo Inter Club in un mercato molto importante a livello strategico.