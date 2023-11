E' stato protagonista della vittoria di ieri sera del Barcellona contro il Porto, oggi Joao Felix si metterà davanti alla tv da tifoso del Benfica. Con due desideri, espressi ieri alla CNN portoghese. "Spero che Barcellona e Benfica vincano campionato e Coppa e che il Barcellona possa vincere anche la Champions League - ha detto ieri - Anna storta del Benfica in Champions? Onestamente non so il perché.

L'anno scorso hanno fatto un girone incredibile, quest'anno non hanno segnato... Nel calcio non ci sono spiegazioni, il Benfica ha una squadra migliore dell'anno scorso, ma quest'anno non è facile”.