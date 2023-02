Il sabato di Serie A si chiude alle 20:45 con il match di San Siro tra Inter e Udinese. I nerazzurri nonostante l’imminente impegno in Champions non vogliono ripetere l’esito della gara di andata, vinta dai friulani in rimonta per 3-1. In questo incontro, l’Inter è data vincente dal 92% degli appassionati. Tali sensazioni si riflettono tra i risultati esatti più quotati: il 2-1, l’1-0 e il 3-1. Secondo i tifosi,i marcatori che potrebbero siglare il primo gol sono gli interisti Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Nicolò Barella.