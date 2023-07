In occasione del Japan Tour 2023, gli Inter Club hanno confermato la loro passione e la forza di una fan base sempre più internazionale e in costante crescita: in Giappone, evidenzia Inter.it, il numero di soci è quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno. Nella suggestiva location del Park Hyatt di Tokyo, oltre 140 soci divisi tra Inter Club Giappone, Tokyo, Osaka e ospiti degli Inter Club Bulgaria e Indonesia hanno partecipato ad un evento esclusivo in compagnia delle Legend Marco Materazzi e Fabio Galante e al Top Management nerazzurro.

Presenti il CEO Corporate Alessandro Antonello e il Chief Revenue Officer Luca Danovaro, che hanno consegnato ai soci una maglia celebrativa prima della sessione di foto e autografi che ha chiuso un evento a fortissime tinte nerazzurre.