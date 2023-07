In attesa di capire come si concluderà la telenovela legata ad André Onana, l'Inter si sta cautelando per il futuro. Come riportato da Sportitalia, oggi c'è stata una nuova telefonata all'Atalanta per Marco Carnesecchi dopo quella dei giorni scorsi. Al momento non ci sono reali trattative in piedi, ma solo telefonate abbastanza interlocutorie. Con l'Atalanta c'è sempre la questione relativa a Merih Demiral. Il difensore turco ha dato priorità all'Inter, ma ha offerte anche dall'estero e bisogna capire fino a quanto aspetterà i nerazzurri. Gli orobici dal canto loro non aprono alla formula del prestito secco.

Infine si parla anche del futuro di Lazar Samardzic. Tra mercoledì e giovedì ci dovrebbe essere un incontro a Milano per il centrocampista dell'Udinese, su cui ci sono però anche Milan e Napoli.