La Francia U21 inizia con una vittoria convincente il cammino di qualificazione agli Europei di categoria, che si terranno nel 2025. La nazionale francese quest'oggi ha sconfitto con un sonoro 4-0 i pari età della Slovenia in trasferta, mostrando lampi di talento cristallino con giocatori come Barcola, Cherki e Zaire-Emery. In questo gruppo colmo di calciatori che, nonostante giochino per la rappresentativa Under 21, presenziano già in club importanti come Lione e PSG ha trovato spazio anche il nerazzurro Lucien Agoumé, in campo per circa 20 minuti nel successo dei Bleus.