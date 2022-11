Domenica sera, contro l'Inter, la Juve avrà l'occasione di cominciare a dare un senso diverso alla sua stagione dopo aver fallito il primo obiettivo di qualificarsi agli ottavi di Champions League. Ne è convinto Zdenek Grygera, ex difensore della Vecchia Signora, che ovviamente tifa per il sorpasso di Allegri su Inzaghi in classifica: "Sarà molto dura, spero che andrà bene perché, se la Juve dovesse vincere, darebbe una svolta al campionato - le parole del ceco al IlBianconero.com -. Ho visto la sfida contro il Psg e sono emersi molti segnali positivi. C'è anche da dire che nei mesi precedenti sono mancati molti giocatori per infortunio e la loro assenza si è sentita. Contro i francesi hanno fatto un'ottima gara, poi il primo errore lo paghi se affronti campioni di quel calibro".