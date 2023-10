Sono tre i giocatori squalificati per un turno dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo l'ottava giornata di Serie A. Si tratta di Mike Maignan, Theo Hernandez e Josep Martinez, tutti protagonisti nella pazza partita tra Genoa e Milan di sabato scorso. Il portiere francese è stato sanzionato per essersi reso responsabile di un grave fallo di gioco, quello rossoblu per doppia ammonizione, mentre il terzino perché diffidato. Un turno di stop, con annessa multa di diecimila euro, anche per Maurizio Sarri, per avere, al 40° del secondo tempo (di Lazio-Atalanta, ndr), uscendo dall'area tecnica, protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irriguardosa".

Quanto all'Inter, ci sono da segnalare le secondi sanzioni per Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi.