Giuseppe Pezzella riparte dall'Empoli. Presetandosi in conferenza stampa, il nuovo terzino dei toscani non nasconde di ispirarsi anche a due colleghi che in passato hanno indossato la maglia dell'Inter: "Mi piace rubare un po' da tutti: la forza di Roberto Carlos, la tecnica sua, Kolarov... Sono giocatori che sono stati idoli, esempi, ma non solo miei, penso di tutti - ammette -. Ognuno ha le sue cose, puoi rubare da qualcuno, ma ognuno è unico nel suo modo di giocare e scendere in campo".