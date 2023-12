Sabatino Durante, intermediario di calciomercato sudamericano, è intervenuto ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it per affrontare diversi temi di Serie A. In questo estratto dell’intervista, Durante candida la Juventus alla vittoria dello scudetto, perché “più cinica” rispetto all’Inter, squadra che tifa fin da ragazzo. Inoltre, si esprime su Lautaro Martinez e sulle possibilità dell’argentino di conquistare il Pallone d’Oro.

Lautaro Martinez, sempre più bandiera dell’Inter, è un giocatore che può potenzialmente arrivare un giorno a lottare per il Pallone d’Oro?

“Lautaro Martinez è un giocatore fantastico, ma se appuro che in Nazionale Julian Alvarez fa il titolare e lui la riserva, penso che sia difficile ambire a un riconoscimento del genere. L’Inter dovrebbe vincere la Champions League per far cambiare le cose. Se vince in Italia, ma Lautaro non gioca in Nazionale e l’allenatore dell’Argentina non è uno stupido, è improbabile ad oggi ipotizzare una possibilità del genere”.

Ce la vedi la Juventus a lottare per il titolo fino a maggio?

“Io sono di fede interista fin da ragazzino, quando mi svegliavo di notte per vedere l’Inter in Coppa Intercontinentale. Ma non sono cieco e sono un professionista nel mio lavoro. Per questo ti dico che da 3-4 anni l’Inter (anche quando ha vinto lo scudetto il Milan) è la squadra più forte italiana, ma la Juventus è la candidata numero uno al titolo in questa stagione, perché ha la continuità necessaria per arrivarci. All’Inter manca il cinismo che, ad esempio, le avrebbe permesso di vincere a Torino nello scontro diretto o nell’ultima partita del girone di Champions League contro la Real Sociedad. (…) Il DNA bianconero spinge la Juve sempre ad agguantare il risultato, anche a scapito del gioco. Quindi, chi critica Allegri, nato galeoniano, capisce poco di calcio”.