La FIGC ha presentato oggi la sua prima collezione per le Nazionali Italiane di Calcio creata in collaborazione con Adidas. Un'occasione che i colleghi di Rivista Undici hanno sfruttato per chiedere a tre giocatori del nuovo corso di Roberto Mancini, compreso Federico Dimarco, cosa significhi per loro difendere i colori azzurri. "Quando indosso la maglia della della Nazionale penso sempre da dove sono partito", ha detto il laterale interista.