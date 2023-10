Ospite a Radio Tv Serie A, Serse Cosmi ha analizzato la due giorni delle italiane in Champions League. Critiche al Milan per lo 0-0 a Dortmund contro il Borussia, ma si parla anche del successo di misura dell'Inter in una gara in cui sono fioccate occasioni contro il Benfica. "Può succedere che non si riesca a segnare, l'Inter mica voleva farne solo uno col Benfica. E la Lazio che non ha creato quanto Inter o Milan ha portato a casa una bella vittoria, dice Cosmi.

Entrando più nello specifico di come gioca la squadra di Inzaghi, secondo Cosmi "il 3-5-2 ha tante variazioni, se hai uno come Dimarco a sinistra è una cosa e se hai Grosso è un'altra. lo stesso a destra se hai Zé Maria o se hai Hakimi o Dumfries. Gli interpreti fanno tanto, Oggi vedo l'Inter più vicina al mio Perugia. Per questo la difendo quando sento chi dice che non è una squadra spettacolare. L'Inter sa essere spettacolare pur difendendosi".