Intervistato da Sportitalia, Francesco Colonnese, che ha trascorsi da calciatore con la maglia nerazzurra e con quella azzurra, ha provato a inquadrare la partita di domani sera al Meazza: "Le vittorie negli scontri diretti sono sempre fondamentali, l'Inter non può permettersi di sbagliare ancora: deve vincere per accorciare la distanza dal primo posto, non ha altri risultati a disposizione. Manca ancora molto alla fine del campionato, ma il Napoli ha un bel vantaggio e non deve perdere la testa. Continuasse così sarebbe la favorita per lo scudetto.