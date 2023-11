Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, torna a parlare dei problemi delle infrastrutture sportive in Italia. "Per essere industria servono le fabbriche e per il calcio sono gli stadi, se guardiamo la situazione in Italia è disastrosa. Perché questo? C’è un problema giuridico amministrativo con i Comuni. Il calcio italiano è ancora il più competitivo anche se guardiamo gli altri campionati o le partite non di fascia top", dice al convegno intitolato “L’industria dello sport: pilastro per una crescita economica e sociale”, organizzato da Comin&Partners.

Tra le dichiarazioni, riportate da Calcio & Finanza, anche una constatazione riguardante il governo: "Cambia ogni 14 mesi, che strategia può avere sugli stadi? Lo sport però non chiede soldi, ma chiediamo di essere messi in condizione di produrre più risorse".