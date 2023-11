Carlos Augusto cambia agente ed entra a far parte della scuderia GR Sports di Giuseppe Riso. Un cambiamento già nell'aria da mesi, visto che è stato proprio l'agente di Reggio Calabria ad aver curato il trasferimento dal Monza all'Inter del centrocampista brasiliano. Adesso è ufficiale: il brasiliano si aggiunge alla lista dei vari interisti seguiti da Riso, procuratore anche di Davide Frattesi, Stefano Sensi, Franco Carboni (nerazzurro in prestito al Monza) e l'ormai ex nerazzurro Roberto Gagliardini. "Bem-vindo Carlos. Siamo orgogliosi di averti in famiglia" si legge nell'annuncio social dell'agenzia.