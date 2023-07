Fabio Capello 'dimentica' Calciopoli. Intervenuto nel giorno dei 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, l'ex allenatore bianconero (anche nell'incriminata stagione del 2006) non ha risparmiato una frecciata all'Inter: "Che emozione la prima maglia juventina! Giocare davanti all’Avvocato, che aveva un fascino pazzesco, e poi l’emozione del primo Scudetto... A proposito: per me gli scudetti sono 38, li abbiamo vinti, dominando, tutti insieme. Forza Juve!", le parole raccolte da TMW.