Intervenuto a margine del 'Premio Biscardi', il ministro dello Sport, Andrea Abodi si ferma a rispondere alle domande dei giornalisti presenti. La chiacchierata comincia dagli scontri di Badia Al Pino che ha portato alla decisione di vietare per due mesi le trasferte ai tifosi di Napoli e Roma: "Non si può essere tifosi e delinquenti: o si è tifosi o delinquenti. Nella riunione che abbiamo fatto ho parlato della necessità di rendere sempre più puntuale l’individuazione delle responsabilità. Nel mio mondo ideale paga chi è colpevole, non chi non c’è. Questo dipende anche dagli strumenti tecnologici: se mille tifosi fanno cori incivili, quei mille pagano, non paga anche chi sta in un’altra città. Dobbiamo far conoscere e rispettare le norme, poi possiamo lavorare per migliorarle".