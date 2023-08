Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, ospite di Radio Serie A con RDS, ha espresso il suo pensiero sul campionato di Serie A appena iniziato: "I miei auspici per la nuova stagione? Spero sia un campionato spettacolare e combattuto fino all'ultimo. Al di là di chi vorrrà confermarsi, c'è chi vorrà riscattarsi da una stagione non andata nel verso giusto. Mi auguro che sia un campionato di solo calcio giocato e raccontato al miglior livello, equilibrato e che non ci siano incidenti di percorso come quello dello scorso anno.

Non riguarda un club ma riguarda tutti, riguarda il sistema", ha aggiunto riferendosi evidentemente alla questione della penalizzazione della Juventus.