Storico portiere dell'Inter negli anni '80 e '90, Walter Zenga ha commentato su Instagram l'addio di Samir Handanovic. "Si chiude un’era, come sempre, ma resta il Professionista esemplare, l’Uomo vero, il Capitano coraggioso. Samir ha dato tanto in questi anni e ha ricevuto, come me, affetto e sostegno. La cosa strana è che, credo per la prima volta una società cambi tutti e tre i Portieri (almeno così sembra). Comunque Grazie Samir dall’Uomo Ragno con affetto e stima".