Non solo l'allenamento dell'Inter di quest'oggi: Steven Zhang, presidente del club nerazzurro, ha fatto anche il turista nel suo blitz a Tokyo, dove la squadra di Simone Inzaghi martedì sarà impegnata contro il Paris Saint-Germain. E sul suo profilo Instagram, Zhang offre una piccola carrellata di immagini della sua visita nella capitale nipponica, dove mostra particolare attenzione per la cucina locale, in particolare per la preparazione di una delle pietanze più celebri del Paese, il manzo Kobe.