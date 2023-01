In attesa della di giocare la sfida contro il Milan che vale una Supercoppa Italiana, André Onana si concentra negli allenamenti e dedica del tempo anche ai tifosi dell'Inter presenti in Arabia Saudita. Come testimoniato da degli scatti proposti sui social del club nerazzurro, il portiere camerunese si è reso protagonista di un incontro a Riyadh con alcuni rappresentanti dell'Inter Club KSA.