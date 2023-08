Reduce dalla stagione al Volendam, Filip Stankovic passa in Serie B, alla Sampdoria. A qualche giorno dall'ufficialità, l'ex club del portiere classe 2002 ha augurato pubblicamente una nuova parentesi calcistica al giovane canterano nerazzurro: "Per sempre uno di noi. Buona fortuna alla Sampdoria, Filip" si legge sul post Instagram pubblicato dai belgi al quale l'estremo difensore ha replicato: "Grazie. Vi auguro il meglio per la stagione, vi supporto sempre".