Dopo l'euro-gol di ieri che ha lasciato, sulle prime, senza parole non soltanto Yann Sommer e tutto San Siro, prima di una delirante esplosione di gioia, Federico Dimarco si è preso di diritto la standing ovation del Meazza e dei social. Sono in tanti a celebrare la prodezza dell'esterno dell'Inter a suon di Tweet e la parabola perfetta che punisce Turati fa presto ad arrivare in 'tendenza'. Una pioggia di applausi per Dimash che Roc Nation Sports, l'agenzia di procura dell'esterno interista, 'ricicla' per celebrare quanto fatto ieri sera dal canterano del Biscione: "Dimarco ha trovato l'angolo più alto a 56 metri di distanza - e i social sono impazziti" si legge nel post pubblicato dall'agenzia statunitense su Instagram.