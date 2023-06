In occasione di una partitella tra amici disputata nel corso della campagna di operazioni chirurgiche guidata da Onana in collaborazione con i medici dell'ONG spagnola 'Surgeon in Action' di Yaoundé, in Camerun, il portiere nerazzurro ha trovato il modo di scherzare con un siparietto social. Nel video all'interno della Instagram story, si vede Onana fiondarsi sul pallone bruciando l'avversario in velocità e depositando nell'angolo lontano il pallone con un diagonale perfetto, beffando il portiere in uscita. Il portierone nerazzurro pizzica Dumfries, scrivendo: "È l'ultima volta che ti insegno a far gol, mamma mia".