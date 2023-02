Sabato 18 febbraio 2023 è una data che Franco Carboni non dimenticherà mai. Il laterale argentino di proprietà dell'Inter, infatti, ha fatto il suo debutto assoluto in Serie A entrando al 59' di Monza-Milan, partita nella quale per poco non stava lasciando il segno con il cross messo in area per il doppio palo colpito da Ciurria. "Felicissimo per il mio esordio in Serie A, peccato per il risultato ma abbiamo lottato tutti insieme fino alla fine questa è la strada", ha scritto il classe 2003 sul proprio profilo Instagram.