Lautaro Martinez non conosce il termine "riposo". Anche durante le vacanze, il Toro non smette mai di allenarsi. L'attaccante argentino è rientrato a Milano con la sua famiglia, dopo alcuni giorni trascorsi in Grecia e dopo aver preso parte ad un matrimonio celebrato sul lago di Garda, e non ha perso tempo per tenersi in forma.

L'allenamento in palestra, con una corsetta sul tapis roulant e rigorosamente indossando il paltaloncino dell'Inter, è stato raccontato sui social dallo stesso giocatore e dalla moglie Agustina. Lautaro ha rinunciato all'ultima convocazione con l'Argentina per farsi trovare pronto al 100% per la nuova stagione, dopo i problemi alla caviglia che lo hanno tormentato in quella appena conclusa.