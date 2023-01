Lautaro Martinez on fire dopo la vittoria della Supercoppa italiana. L'attaccante argentino, intercettato dai canali social ufficiali nerazzurri, ha così commentato il rotondo tre a zero sul Milan: "Un grande saluto a tutti i tifosi interisti. Abbiamo conquistato un altro trofeo, è tutto per voi. Godetevelo, noi portiamo la coppa a casa. Forza Inter". A seguire il video.