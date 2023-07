Robin Gosens e Denzel Dumfries caricano i tifosi in vista della nuova stagione e li aggiornano sulla tournée in Giappone. L'Inter ha inviato un messaggio vocale ai follower attraverso la funzione Broadcast di Instagram, con i due esterni protagonisti. "Ciao Inter Fans sono qui con il mio amico Denzel e stiamo lavorando duro in Giappone, martedì ci aspetta il match contro il PSG. Dopo torneremo in Italia per continuare a lavorare e farci trovare pronti per il primo match di campionato", esordisce l'ex Atalanta.

Gli fa eco l'olandese: "Ciao a tutti, non vediamo l'ora di tornare ad Appiano per proseguire la preparazione precampionato. Stiamo lavorando duramente ma ci stiamo anche godendo il tempo assieme alla squadra qui in Giappone. Un abbraccio a tutti".